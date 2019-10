Reifen Stiebling feiert 90-jähriges Bestehen unter dem Motto „Wir sind Familie“

„Wir sind kein Konzern. Wir sind Familie.“ – Mit diesen knappen Sätzen begrüßte Christian Stiebling etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, die kürzlich am Stammsitz in Herne das 90-jährige Bestehen des Reifenfachhändlers Reifen Stiebling feierten. Bewusst hatte sich der Geschäftsführer, der das Unternehmen in der dritten Generation leitet, für eine interne Feier entschieden, um damit das besondere Verhältnis zu seinen Mitarbeitern in allen zwölf Filialen auszudrücken: „Sie sorgen dafür, dass wir eines der bestaufgestellten Unternehmen der Branche sind und zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in NRW gehören“, lobte der 61-jährige Geschäftsführer, „und das wollen wir heute gemeinsam feiern.“

