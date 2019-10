Reifen Helm wird Lieferant von Goodyear Farm Tires

Reifen Helm wird offizieller Lieferant von Goodyear Farm Tires in Deutschland. Der Mobilitätsdienstleister in Norddeutschland und Vermarkter im Bereich Landwirtschaftsreifen wird die gesamte Palette an Radialreifen im deutschen Markt anbieten, ach dem Titan International die Marke Goodyear Farm Tires fünf Jahre nach der Übernahme wieder in den europäischen Markt einführt.

