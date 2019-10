21 Jugendliche starten bei Driver in ihr Berufsleben

Ein neuer Lebensabschnitt begann am 26. September für 21 junge Frauen und Männer: Sie starteten ihre Berufsausbildung bei der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH, Breuberg, die zur deutschen Pirelli-Gruppe gehört. 18 von ihnen werden nach dem Berufsbild Kfz-Mechatroniker/-in ausgebildet, drei haben sich für das Berufsbild Einzelhandelskauffrau/-mann entschieden. Die Ausbildung junger Menschen sei für Pirelli „Selbstverpflichtung“, könne man doch so den kontinuierlichen Bedarf an Fachkräften abdecken.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login