Abt Sportsline bietet Winterkompletträder mit satten Nachlässen

Abt Sportsline will Endverbraucher mit einer Winterkomplettradaktion in den Handel locken. Wie der weltgrößte Veredler für die Marken Audi, VW, Skoda und Seat mitteilt, umfasse das Angebot Räder von 8,0×18 Zoll für den Audi A1 bis hin zu 10×22 Zoll für den Audi Q8/SQ8. Komplett machten die Räder dabei „Premiumwinterreifen von Continental, Dunlop, Goodyear, Pirelli oder Vredestein“, heißt es dazu weiter. Das Angebot umfasse insgesamt 22 verschiedene Rad-Reifen-Kombinationen, wobei die Ersparnis mehrheitlich bei rund 40 Prozent im Vergleich zu den jeweiligen Einzelpreisen liege. Bezogen werden können die Kompletträder direkt über Abt Sportsline in Kempten oder die jeweiligen Vertriebspartner und Importeure. ab