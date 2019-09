Giti Tire geht beim Berlin-Marathon als einer der Hauptsponsoren an den Start

Am kommenden Wochenende findet wieder der Berlin-Marathon statt. Als einer von zwei Hauptsponsoren mit dabei: Giti Tire. Mehr als eine Million Zuschauer und Tausende Starter, darunter Top-Athleten aus aller Welt, werden zum größten Marathon Deutschlands erwartet. „Sportliche Reifen, hohe Laufleistung: Dafür stehen die Reifen von Giti“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Als einer der beiden Hauptsponsoren (neben Adidas) will der Reifenhersteller Giti Tire sein Engagement im internationalen Leistungssport damit fortsetzen und erhalte eine deutliche Präsenz mit Bannern auf und an der Strecke, unter anderem auf der Marathon Expo, dem Hot Spot bei Kilometer 35 am Kurfürstendamm sowie im Start-/Zielbereich. Laufen ist gesund und hält Körper und Geist fit: Das wissen die Sportler der internationalen „Giti Running Community“. Partner von Giti Tire aus verschiedenen europäischen Ländern nehmen deshalb nicht nur an einem Händlerevent am Rande des Berlin-Marathon teil, sondern ziehen sich auch selbst ihre Laufschuhe an, um die mit 42,195 Kilometern längste olympische Laufdisziplin in Angriff zu nehmen. ab