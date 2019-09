Erneut über 100 neue Auszubildende in der Pneuhage-Gruppe

Auch 2019 stellen die Unternehmen der Pneuhage-Gruppe wieder über 100 neue Auszubildende ein mit dem Ziel, spezialisierte Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. In den zentralen Standorten von Pneuhage und den Pneuhage-Reifendiensten starten allein 92 Jugendliche ins Berufsleben. Bei Ehrhardt Reifen + Autoservice beginnen weitere neun Auszubildende, bei der First Stop Reifen Auto Service GmbH sind es sieben. Über alle Lehrjahre lernen damit bei Pneuhage 217, bei Ehrhardt 22 und bei First Stop 47 junge Menschen ihre Berufe. Sie stellen damit 286 von rund 2.300 Beschäftigten und steigern die unternehmensweite Ausbildungsquote auf über zwölf Prozent, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login