Audi setzt für seinen Q3 auf Falken-Reifen

Falken wird Erstausrüster für Audi. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, rüstet Audi seinen seit vergangenen Herbst im Markt befindlichen Q3 nun auch mit Falken-Reifen vom Typ Ziex ZE914 A Ecorun aus, und zwar als AO-markierte Version in der Dimension 215/65 R17 99V. Der Falken Ziex ZE914 ist seit 2012 im Handel und heute in 14 Dimensionen ausschließlich für das Erstausrüstungsgeschäft erhältlich; er stellte die Basis für den jetzt an Audi gehenden Reifen dar.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login