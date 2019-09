Gutscheingewinnaktion rund um Kauf von Goodyear-Reifen

„Go reach new peaks – Neue Gipfel erklimmen und gewinnen“ lautet das Motto einer aktuellen Gewinnspielaktion Goodyears in Anlehnung an die aktuelle „Go“-Kampagne des Reifenherstellers. Teilnehmen daran können Endverbraucher, die im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. November mindestens einen Reifen dieser Marke erwerben. Wenn sie ihren Kauf anschließend bzw. spätestens bis zum 15. Dezember samt Hochladen eines entsprechenden Beleges unter www.goodyear-aktion.de registrieren, haben sie die Chance auf einen von 210 Intersport-Gutscheinen im Wert von bis zu 500 Euro. cm