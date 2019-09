Titan wird auf der Agritechnica neue Goodyear-Landwirtschaftsreifen vorstellen

Seit 2015 sind Goodyear-Landwirtschaftsreifen wieder in Europa zu haben. Die US-Unternehmen Titan International und Goodyear Tire & Rubber haben eine entsprechende Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Titan durfte demnach Landwirtschaftsreifen der Marke Goodyear in der Region EMEA anbieten und dort auch – allerdings nur außerhalb des Gebietes der Europäischen Union – produzieren. Seitdem habe das Unternehmen „massiv in neue Formen investiert und viele Formen überarbeitet, um ein Portfolio zu schaffen, dass sich an den landwirtschaftlichen Anforderungen Europas orientiert“, heißt es beim Reifenhersteller.

