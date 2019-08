Falken bereift den neuen Toyota Corolla mit gleich zwei Modellen

Der neue Toyota Corolla, der seit März dieses Jahres auch auf dem europäischen Markt zu haben ist, wird werksseitig gleich mit zwei Falken-Reifenmodellen ausgestattet. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, seien dies die Reifen Ziex ZE914B Ecorun und der Energiesparreifen Sincera SN832B Ecorun, wobei das erstgenannte Profil in den Größen 225/40 R18 92W XL und 225/45 R17 91W sowie das letztgenannte Profil in der Standardgröße 205/55 R16 91V. Der Zusatz „B“ in der Profilbezeichnung deutet bei Falken übrigens darauf hin, dass es sich um einen speziell für OEMs entwickelten Reifen handelt; darüber hinaus sind auch bei Falken Reifen für die Erstausrüstung, wenn verlangt, herstellergekennzeichnet. „Das meistverkaufte Auto der Welt steht wie kein anderes für Zuverlässigkeit und setzt jetzt dank seines modernen Hybridantriebs neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Effizienz“, heißt es dazu weiter. Hergestellt werden die Falken-Reifen im 2015 in der Türkei eingeweihten Werk von Sumitomo Rubber Industries; montiert werden sie im Toyota-Werk in Castle Donington in Großbritannien bzw. im türkischen Werk in Sarkaya. ab