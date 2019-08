Tutric mit neuen OTR-Reifen von Tianli im Programm

Tianli-Produzent Tutric aus China bietet ab sofort neue OTR-Reifen an. Dazu gekommen ist der TUL 300 in den Größen 15.5 bis 29.5. Der Reifen besitze ein markantes Profildesign in Kombination mit einer speziell konstruierten Seitenwand. Er sei für Radlader geeignet.

