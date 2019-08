Premio als „Ehrlicher Händler“ bestätigt

Ehrlich währt am längsten – eine Umfrage der Tageszeitung Die Welt stellt dem Reifen- und Kfz-Service Premio zum vierten Mal in Folge Bestnoten aus. In der aktuellen Bewertungskampagne würden die Kunden die Kompetenz und Transparenz der Fachhandelsmarke Premio Reifen + Autoservice unterstreichen. Dabei hätten 96 Prozent der befragten Kunden zugestimmt, dass Premio ein „Ehrlicher Händler“ sei. Ein Qualitätssiegel, welches das Dienstleistungsunternehmen nun bereits viermal erhielt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



