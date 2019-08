Delticom-HV, Delticom-Bericht und neuer Delticom-CFO – Schwieriger Markt

Nachdem die Delticom AG am Montag ihre Hauptversammlung in Hannover abhalten konnte, legt der Onlinereifenhändler nun seinen Halbjahresbericht vor. Während der mehr als sechs Stunden dauernden Versammlung, der längsten in der Unternehmensgeschichte, hätten die Aktionärsvertreter „allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit“ zugestimmt, heißt es dazu in einer Mitteilung des Unternehmens. „Im Rahmen der Generaldebatte wurden die wesentlichen Themen und Entwicklungen des Geschäftsjahres 2018 erörtert“, heißt es dazu abschließend, ohne dass Europas führender Onlinereifenhändler, der aktuell in 77 Ländern über 460 Onlineshops betreibt, sich weiter zu etwaigen in Hannover diskutierten Sachthemen einlässt. Demgegenüber gibt der Halbjahresbericht einen detaillierten Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung – und zeigt dabei etliche rote Kennzahlen.

