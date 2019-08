Bridgestone erweitert Sortiment zur kommenden Wintersaison

Reifenhersteller Bridgestone geht mit einer erweiterten Palette an Winterreifen in die kommende Saison. Wie der Hersteller mitteilt, sei dabei insbesondere der erst Anfang dieses Jahres eingeführte Blizzak LM005 für Pkws, SUVs und 4×4-Fahrzeuge das zentrale Produkt im Winterreifensegment. Der Reifen ist bereits in 118 Dimensionen zwischen 14 und 21 Zoll erhältlich. Im kommenden Jahr sollen darüber hinaus noch 39 weitere Dimensionen folgen, wodurch das Line-up auch um Größen in 22 Zoll ergänzt wird. Außerdem werden bis zum kommenden Jahr 24 der gängigsten Größen des Bridgestone Blizzak LM005 auch als Notlaufreifen mit der DriveGuard-Technologie angeboten. Wie es dazu anlässlich der Einführung im Frühjahr hieß, komme wenigstens die Hälfte dieser Reifen noch im Laufe dieses Jahres auf den Markt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



