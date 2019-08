Optimierte Kraiburg-Austria-Profilliste 2019/2020 erschienen

Welches Profil eignet sich für welchen Einsatz? Antwort auf Fragen wie diese gibt die Profilliste 2019/2020 von Kraiburg Austria. Die neu aufgelegte, optimierte und 38 Seiten umfassende Broschüre soll Runderneuerern eine schnelle Auswahl des jeweils geeignetsten Laufstreifens ermöglichen dank einer übersichtlichen Darstellung sämtlicher Details: Produktlinie (also ob „K_base“-, „K_tech“- oder „K_plus“-Profil), Kernsortiment mit Breiten- und Längenangaben, Achsposition und natürlich Einsatzempfehlung. Dabei sind Anbieteraussagen zufolge die 20 Top-Seller aus dem Kraiburg-Sortiment wie unter anderem beispielsweise „K228“ als eines davon gleich am Anfang ausführlich beschrieben untergliedert für Bus, Mixed Application, Trailer und Traktion. Insgesamt umfasst die aktuelle Profilliste demnach 51 Laufstreifen für eine Vielzahl von Anwendungen und in einem großen Spektrum an Varianten bzw. Breiten inklusive der jüngsten Neuzugänge „K718“ und „K818“ im Lieferprogramm des oberösterreichischen Unternehmens. Verfügbar ist die neue Kraiburg-Produktübersicht ab sofort. Als PDF-Version steht sie zudem auf den Webseiten der Österreicher zur Verfügung im Downloadbereich unter www.kraiburg-austria.com. cm

