Veranstalter verbuchen sechste Latin Auto Parts Expo als Erfolg

Die sechste Ausgabe der Latin Auto Parts Expo Mitte Juli in Panama City wird von deren Organisatoren als Erfolg verbucht. Immerhin hätten die fast 200 Aussteller erneut Tausende Besucher rund um das Teilegeschäft in das Atlapa Convention Center der Stadt gelockt. Dabei sollen Distributoren vor allem aus Mexiko, Mittel- und Südamerika sowie dem karibischen Raum am stärksten vor Ort vertreten gewesen sein. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil die Messe wie schon bei den vorherigen Veranstaltungen erneut von einem Tagungsprogramm begleitet wurde mit zahlreichen hochrangigen Referenten aus der Branche. Vor diesem Hintergrund dürfte klar sein, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Latin Auto Parts Expo in Panama City geben wird. cm