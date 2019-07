Award: Brembo fördert italienische Exzellenz in Deutschland und der Welt

Brembo erhält den „Premio-Mercurio-2019“-Award durch die Deutsch-Italienische Wirtschaftsvereinigung Mercurio e.V. verliehen. Wie der italienischen Bremsenhersteller dazu mitteilt, werde der Award für bedeutende Initiativen im Bereich des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs zwischen Italien und Deutschland vergeben. Brembo erhalte den Preis für die Förderung der italienischen Exzellenz in Deutschland und in der Welt, heißt es dazu abschließend. Im Jahre 2018 hat Brembo 22,5 Prozent seines Gesamtumsatzes alleine in Deutschland erwirtschaftet. Bei der Auswahl der Preisträger entscheidet die Jury nach sieben Kriterien. Dazu zählen die Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen, Wachstum, Nachhaltigkeit und Know-how-Transfer. ab