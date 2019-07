Nexen Tire überzeugt erneut im GCSI-Bewertungssystem

Nexen Tire ist auch 2019 im GCSI ausgezeichnet worden, dem Global Customer Satisfaction Competency Index. Der Reifenhersteller erhält die Auszeichnung damit bereits zum zehnten Mal in Folge. Der GCSI ist ein von der südkoreanischen Global Management Association und des nationalen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie initiiertes Bewertungssystem. Rund 103.000 Verbraucher haben Punkte zu Produkten und Services vergeben. Dabei erhielt Nexen Tire wie in den vergangenen Jahren die höchste Punktzahl in Kategorien wie Kundenzufriedenheit oder Bedeutung und Kompetenz des Unternehmens, national und international.

