Nicole Sessenhausen wechselt von Gundlach zu First Stop

Die First Stop Reifen Auto Service GmbH hat seit Anfang Juli eine neue Partnerbetreuerin: Nicole Sessenhausen. Nach über 16 Jahren in den Diensten von Reifen Gundlach, wo sie zuletzt im Key-Account-Management tätig war und in dieser Funktion für die Betreuung von First Stop verantwortlich war, übernimmt Nicole Sessenhausen bei First Stop (Friedberg) nun die Region West und kümmert sich dort um die Partnerbetreuung. ab