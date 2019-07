Maxtrek-Hersteller baut neue Reifenfabrik in Malaysia

Der Hersteller der Reifenmarke Maxtrek baut ein neues Reifenwerk in Malaysia. Wie es dazu in lokalen Medienberichten heißt, habe die Zhaoqing Junhong Co. Ltd. das Werk auf eine jährliche Produktionskapazität von 6,5 Millionen Pkw-Reifen angelegt, womit es das größte Reifenwerk in Malaysia werde. Die Fabrik soll durch die Gesellschaft Maxtrek Tyre Manufacturing Malaysia Sdn Bhd betrieben werden. Reifen der Marke Maxtrek werden in weiten Teilen Europas durch S&H Tyres aus den Niederlanden vertrieben. ab