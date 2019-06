Nach Übernahme: RS Exclusiv und TyreXpert erhalten neuen Managing Director

Nach der Übernahme von RS Exclusiv und TyreXpert zum Jahreswechsel hat European Fintyre Distribution (EFTD) dort nun einen neuen Managing Director ernannt: Francesco Saccani. Der Manager wird in seiner neuen Position direkt an Claudio Passerini berichten, CEO von EFTD Germany. Seine Aufgabe sieht vor, die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen in Norddeutschland zu leiten und dabei die Synergien mit der gesamten Gruppe zu stärken.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login