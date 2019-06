Vredestein Österreich übergibt 45 VW T-Roc an seine Partner – „Qualität der Zusammenarbeit“

In Österreich sind seit dem vergangenen Wochenende 45 neue Vredestein Courtesy Cars – also Werkstattersatzwagen – unterwegs. Wie der Hersteller dazu mitteilt, habe Apollo-Vredestein-Österreich-Geschäftsführers Harald Kilzer am Sonnabend im Rahmen der 17. Vredestein-Pannonia-Carnuntum-Rallye im österreichischen Burgenland eine entsprechende Anzahl an VW T-Roc R-Line an die österreichischen Vredestein-Partner übergeben. Dadurch soll nicht zuletzt auch die „Qualität der Zusammenarbeit“ wachsen. Mit dabei: Rennfahrerlegende und Markenbotschafter Jochen Mass.

