„Gettygo auf Achse“ beim ADAC Europa Classic: Wieder T1-Piloten gesucht

Es ist wieder soweit. Zum Ausklang des Sommers macht sich vom 2. bis 6. September 2019 wieder ein Teilnehmerfeld des ADAC Europa Classic auf zum legendären Oldtimer-Wandern. Auch in diesem Jahr ist Gettygo mit drei Bullis am Start – „und für den dritten T1-Bus wird noch ein Fahrer gesucht“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Wer sich diesmal den Platz am Steuer bei diesem exklusiven Event sichert, lost Gettygo am 14. Juni aus. Bis dahin können alle Kunden auf www.gettygo.de noch fleißig Lose sammeln. Es wird damit der bereits vierte Kunde unter dem Motto „Gettygo auf Achse“ gesucht, „der in den Genuss dieses wunderbaren Erlebnisses kommt“, so die Onlineplattform abschließend. ab