Cooper Tires sponsert erstmals Auto-Test- und J.D.-Power-Awards

Die Zeitschrift Auto Test und das Marktforschungsinstitut J.D. Power haben kürzlich wieder ihre Qualitäts-Awards an Automobilhersteller verliehen. Bei der bereits zwölften Auflage der Veranstaltung, die in Frankfurt am Main stattfand, war nun erstmals Cooper Tires als offizieller Sponsor und Presenter beteiligt. „Cooper Tires freut sich, in diesem Jahr erstmals Sponsor des Auto-Test-Siegers Sieger und J.D.-Power-Awards gewesen zu sein“, so Michael Lutz, Sales Director Central & East Europe bei der Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH. „Wir möchten durch das Sponsoring mehr Bekanntheit und Bewusstsein für die Marke Cooper Tire schaffen.“ Cooper Tires ist ein Vollsortimenter in Sachen Reifen und kann fast alle Pkws sowie 4×4-Fahrzeuge und SUVs bestücken „und schlägt damit die perfekte Brücke zu diversen Fahrzeugherstellern, die auf eine große Auswahl der Marke zurückgreifen können“. ab