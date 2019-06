Pirelli lädt wieder zum Gewinn der Hot Laps ein

An der Seite eines Weltklassefahrers in einem Supersportauto mit Vollgas über den Hockenheimring jagen – für zwei Formel-1-Fans wird dieser Traum beim kommenden Großen Preis von Deutschland in Erfüllung gehen. Bereits seit dem vergangenen Jahr ist Pirelli – exklusiver Reifenausrüster der Formel 1 – Titelsponsor des seither als Pirelli Hot Laps bekannten Programms. Seit heute ist die Website zum Gewinnspiel unter www.pirelli.de/hotlaps für Bewerbungen freigeschaltet. Zusätzlich zur Taxifahrt auf dem Hockenheimring am Rennwochenende kann der Gewinner das Formel-1-Rennen live sehen. ab