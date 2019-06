Dunlops epische Juni-Trilogie: Triumphe, Leidenschaft und Leistung

Die Motorsportpuristen sehnen sich oft nach der Zeit zurück, als Serien wie die Formel 1 noch ungezähmt, weniger klinisch rein und unvorhersehbarer waren. Doch über die Jahre wurde dem Motorsport ein engeres Regelkorsett und zunehmende Konformität aufgedrückt. Dennoch gibt es im Rennkalender noch immer einige Veranstaltungen, die eher am Limit als in der Mitte der Straße stattfinden – und in diesem Jahr werden drei der spannendsten dieser Rennen an drei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden. Dank der zwei 24-Stunden-Marathons in Le Mans und auf dem Nürburgring sowie der Herausforderung der Isle of Man TT ist der Juni der Monat, an dem echte Rennfahrer für echten Motorsport sorgen. Und – wenig überraschend – Dunlop ist, eine Marke die sich seit mehr als 130 Jahren das Siegen auf die Fahne geschrieben hat, ganz nah am schlagenden Herz dieser drei Rennen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



