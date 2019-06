BKT führt neue 24-Zoll-Version des Earthmax SR 423 ein

BKT feiert auf der kommenden Automechanika Dubai die Weltpremiere für einen neuen EM-Reifen, den Earthmax SR 423 in 24 Zoll. Der All-Steel-Radial-Reifen werde vom Hersteller als vielseitig einsetzbar beschreiben und passe daher gut zu den spezifischen Anforderungen der Kunden im Mittleren Osten. Aktuell ist der Reifen bereits in zwei 20-Zoll-Größen verfügbar. BKT stellt auf der Automechanika Dubai in der Halle Sheikh Saeed 1, Standnummer D12 aus; die Messe in Dubai vom 10. bis 12. Juni. ab