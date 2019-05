Heuver zeigt mit Aeolus Tyres wieder Präsenz auf Motorworld Classics Bodensee

Aeolus Tyres ist auch diesmal bei den prestigeträchtigen Klassiktagen am Bodensee mit von der Partie. Wie es dazu in einer Mitteilung von Heuver Banden, dem exklusiven Vertriebspartner der Reifenmarke, sei man damit bereits zum vierten Mal infolge als Aussteller der Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen präsent, die vom 10. bis zum 12. Mai stattfindet. Im Mittelpunkt des Messestands soll ein klassischer BMW 2000 mit Baujahr 1966 stehen, mit dem der niederländische Großhändler an sein 50-jähriges Firmenjubiläum erinnern möchte. In der Vintage-Racing-Halle der Messe – das ist die Halle A6 – wollen Heuver Banden und Aeolus Tyres „einen Einblick geben in die Vielfalt der Aeolus-Reifen für historische Nutzfahrzeuge und Busse“, heißt es dazu weiter. Die Halle A6 stehe dabei „für stetige Abwechslung, läuft doch von hier alles um die Vintage-Demo-Racing-Show auf dem ZF Motodrom des Rennleiters Armin Wanschura, an der täglich 150 klassische Fahrzeuge und weitere über 100 klassische Motorräder und Seitenwagengespanne Gas geben“, so Heuver Banden abschließend. Der Stand des Großhändlers ist zu finden in Halle A6, Standnummer 401. ab