Europa und China lasten auf Hankooks Quartalszahlen

Auch wenn Hankook im ersten Quartal des neuen Jahres in Summe noch ein leichtes Umsatzwachstum gelang, so lastete das Geschäft in Europa und in China offenbar sehr auf den Zahlen. Wie der südkoreanische Reifenhersteller berichtet, gaben dort die Umsätze nämlich um 12,1 bis zwölf Prozent nach. Auslöser für diesen Rückgang waren eine rückläufige Nachfrage aus den betreffenden Ersatzmärkten wie auch aus der Erstausrüstung dort. Diese Entwicklung schlug auch auf die Ertragsseite durch, wo Hankook Tire einen um 24,2 Prozent rückläufige Betriebsgewinn verbuchen konnte, der einer Umsatzrendite in Höhe von 8,5 Prozent entspricht. Der Anteil UHP-Reifen am Gesamtabsatz legte unterdessen weiter zu, wie dazu auch die Hankook-Europaniederlassung schreibt. Waren dies im Vorjahresquartal noch 50,6 Prozent, so stieg der Anteil nun auf 53,9 Prozent. ab

