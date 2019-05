Toyo Tires will Träume von Nachwuchsfußballern wahrmachen

Welcher Nachwuchsfußballer träumt nicht davon: Einmal eines der großen Idole hautnah treffen und mit einem der ganz Großen kicken. Toyo Tires, Partner des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, will diesen Traum jetzt für einen Verein diesen Traum wahrmachen. Am 14. Mai besucht Takashi Usami, japanischer Fußballprofi der Fortuna Düsseldorf, einen Verein im Großraum Düsseldorf, steht den Fans dort für Autogramme und Fotos bereit und verrät echte Profitipps. Aber wer ist der glückliche Verein, der den Spieler bei sich begrüßen darf? Das haben die Vereinsmitglieder in der Hand, denn jeder hat die Chance, dieses exklusive und einmalige Meet and Greet zu gewinnen. Wie einfach das geht und welche Bedingungen eine Teilnahme ermöglichen, finden alle Fußballfans auf usami.toyo.de. Die Bewerbungsfrist endet am 8. Mai. ab