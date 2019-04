ML Reifen erweitert Sortiment für Diagonalreifen

Die ML Reifen GmbH hat sein Sortiment an Diagonalreifen ausgebaut. Die Reifen seien nicht nur in der Landwirtschaft und Industrie gefragt, sondern auch für eine wachsende Zahl an Oldtimerfans interessant. Die ersten Reifen sind bereits ab Lager verfügbar.

