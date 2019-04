Det Müller wird Markenbotschafter von TÜV Nord Mobilität

TV-Moderator Det Müller wird das neue Testimonial von TÜV Nord Mobilität. Der Startschuss für die auf mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit erfolgt im April.

„Als offiziellen Markenbotschafter wollten wir eine prominente Persönlichkeit gewinnen, die Benzin im Blut hat und unsere Leidenschaft für Oldtimer teilt“, so Hartmut Abeln, der Vorsitzende der Geschäftsführung von TÜV Nord Mobilität. „Mit Det Müller haben wir unseren Wunschkandidaten gefunden. Er hat eine Machermentalität, bringt Expertise im Kfz-Bereich mit und ist zudem ein norddeutsches Original. Das passt perfekt zu uns, deshalb sind wir sehr froh, dass wir ihn für uns zu gewinnen konnten.“ Müller ist als Moderator der TV-Formate „GRIP – Das Motor-Magazin“ und „Mein neuer Alter“ bekannt. Beide Sendungen laufen wöchentlich auf dem Privatsender RTL II. Der gebürtige Oldenburger ist gelernter Maschinenbauer und Kfz-Mechaniker. Seit frühester Jugend interessiert er sich für Autos und ist Experte für Old- und Youngtimer sowie für Tuning-Maßnahmen. Seit seinem 18. Lebensjahr ist Müller in der norddeutschen Autoszene aktiv, seit 2004 steht er vor der Kamera. cs