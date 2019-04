Gettygo sucht wieder Werkstatthelden

Ostern steht unmittelbar bevor. Und das ist das Stichwort zur Umrüstzeit. Also wird in den nächsten Wochen wieder mächtig Betrieb sein auf den Höfen der Werkstätten. Da ist auch Gettygo wieder voll am Start, nicht nur mit seinem Reifenportal und als persönlicher Ansprechpartner, sondern auch als Motivator. Denn ab Mittwoch laufen wieder die „Werkstatthelden“. Mit dieser Aktion könnte konnte das Unternehmen schon 600 Werkstatthelden in rund 40 Unternehmen glücklich machen. Ab dem 18. April startet die vierte Runde. Jeder bestellte Artikel über Gettygo gilt wieder als ein Los für die Gewinnspielwochen. Dabei bleiben die Lose über die Wochen bestehen und addieren sich somit auf. Dadurch soll die Chance auf einen Gewinn stetig ansteigen. Sechs Wochen verlost das Unternehmen jeden Mittwoch verschiedene Preise, die dem gesamten Team des Gewinner-Unternehmens zugutekommen.

Die erste Ziehung erfolgt am 26. April 2018. Dann werden zum Auftakt drei Unternehmen ausgelost, die einen reichhaltigen Frühstückskorb spendiert bekommen. Die drei Gewinner-Betriebe werden auf www.gettygo.de bekannt gegeben. Und jeden Donnerstag werden auch die Gewinne für die folgende Woche bekannt gegeben. Reinschauen lohnt sich also bis zum 30. Mai 2018 noch mehr. cs