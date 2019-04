ATS verlost Tickets für die DTM

Die Vorbereitungen für die DTM-Saison 2019 laufen auf Hochtouren. Pünktlich zum Start der Rennsaison bringt ATS die DTM-Räder Grid und Grid Pro in Pole Position. Händler, die im Aktionszeitraum vom 15. April bis zum 12. Mai einen Satz Grid von ATS erwerben, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil und sichern sich ihre Chance auf den Hauptgewinn: vier Tickets für die DTM am Nürburgring im September inklusive Übernachtung und Einladung in die VIP-Lounge von ATS. Darüber hinaus verlost ATS unter allen Teilnehmern einen hochwertigen Guss-Felgensatz bis 20 Zoll (Design je nach Verfügbarkeit und Kompatibilität frei wählbar) und zwei Eintrittskarten für das DTM-Finale am Hockenheimring im Oktober inklusive Zugang zum Fahrerlager. Das Gewinnspiel endet am 12. Mai 2019. cs