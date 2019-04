Reifenwissen per Onlinequiz testen

Mittels eines Onlinequiz können Interessierte ihr Reifenwissen testen. Selbst wenn das Ganze auf dem Hofheld genannten Internetportal der im Deutschen Landwirtschaftsverlag erscheinenden Zeitschrift Agrarheute zu finden ist, so geht es in den insgesamt 16 Fragen nicht explizit um Landwirtschaftsreifen. Wer alles richtig beantworten und so zu einem „echten Reifenheld“ werden will, sollte unter anderem beispielsweise wissen, wer der größte Reifenhersteller der Welt ist, welches Land größter Naturkautschuklieferant oder wer die Vulkanisation entdeckt hat. Zu finden ist das Ganze unter der Adresse www.hofheld.de/quiz-reifen/. christian.marx@reifenpresse.de