Bridgestone-Sommerreifen testen und Prämien sichern

Die Temperaturen steigen und der Wechsel auf Sommerreifen rückt näher. Passend dazu startet Bridgestone seine Endverbraucheraktion „Test our best“. Vom 1. April bis zum 31. Mai 2019 werden Käufer von Bridgestone-Reifen mit attraktiven Prämien von zahlreichen Aktionspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz belohnt. Die Aktion gilt für Käufer von mindestens vier Pkw, SUV/4×4 oder Transporter Sommerreifen ab 16 Zoll. Wer vier Reifen kauft, bekommt einen Wertgutschein in Höhe von 30 Euro. Dieser kann dann in Deutschland und Österreich bei Aktionspartnern wie Aral/OMV, Media Markt, Rewe, Sport Scheck und anderen Unternehmen eingelöst werden. In der Schweiz können sich Teilnehmer ihre Prämie exklusiv bei First Stop in Form eines Service-Gutscheins in Höhe von 50 Franken sichern.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Wer innerhalb des Aktionszeitraums vier Bridgestone-Sommerreifen im teilnehmenden Handel kauft, sich anschließend auf der Aktionsseite www.test-our-best.eu registriert und seine Reifen nach zweiwöchiger Testfahrt bewertet, erhält als Dankeschön seine Wunschprämie im Wert von 30 Euro. Durch die Aktion konnten seit 2012 mehr als 30.000 Kundenfeedbacks gesammelt werden, heißt es bei Bridgestone. cs