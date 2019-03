Hankook Tire Europe hat einen neuen Personaldirektor

Reifenhersteller Hankook hat Thomas Jacobi zum 1. März zum neuen Human Resources Director von Hankook Tire Europe ernannt. Von Neu-Isenburg wird er den Bereich Human Resources für die Region Europa steuern. Jacobi verfügt über eine langjährige Expertise in der Personal- und Mitarbeiterführung. Der 43-Jährige war in den vergangenen 13 Jahren als Personalverantwortlicher für Unternehmen verschiedener Branchen tätig. Thomas Jacobi folgt in seiner Position auf Herrn Ji-Su Lim, der in die Konzernzentrale nach Seoul in Korea zurückgekehrt ist und nun im Human Resource Team des globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums Technodome tätig ist.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



