Bridgestone erweitert sein Turanza-T005-Sortiment

Bridgestone erweitert das Sortiment seines seit Anfang des vergangenen Jahres verfügbaren Turanza T005. Wie der Hersteller dazu mitteilt, ist der Sommerreifen ab sofort bereits in über 170 Größen erhältlich. Anlässlich der Produkteinführung Ende 2017 hatte der Hersteller für die Zeit bis 2019 über 140 Größen angekündigt. In insgesamt 25 Größen zwischen 16 und 19 Zoll gibt es den Turanza T005 nun auch mit Bridgestones Run-Flat-Technologie (RFT) DriveGuard. Seit diesem Jahr ist der neue Bridgestone-Reifen außerdem auch in 47 SUV-Größen verfügbar. ab