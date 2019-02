Rigdon investiert Millionenbetrag in neues Produktionsequipment

Die Rigdon GmbH und TRM (Tire Retreading Machinery) gehen „eine Partnerschaft zur Neudefinition des Runderneuerungsprozesses“ ein. Rigdon, einer der größten unabhängigen Runderneuerer Deutschlands mit Sitz im bayerischen Günzburg, und die Marangoni-Tochter TRM, Hersteller von Maschinensystemen für die Reifenrunderneuerung, blicken beide auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Runderneuerungsbranche zurück und wollen jetzt zusammenarbeiten, „um den State of the Art für die Runderneuerung neu zu definieren“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

