Özka Lastik präsentierte auf der diesjährigen EIMA International 2026 in Italien internationalen Branchenexperten seine Technologien der nächsten Generation für Landwirtschaftsreifen. Im Mittelpunkt standen insbesondere drei Produktneuheiten des türkischen Reifenherstellers: Flexture, ein Radialtraktorreifen mit VF-Technologie (Very High Flexion), sowie Stagri und Strivex, zwei neue Stahlgürtelradialreifen für den Einsatz als Flotationsreifen. Flexture könne im Vergleich zu herkömmlichen Radialreifen bei geringerem Reifenfülldruck die gleiche Last tragen. Damit erfülle der Reifen die steigenden Leistungsanforderungen moderner Landmaschinen. Stagri und Strivex sind die neuesten Ergänzungen des Stahlgürtelradialreifensortiments für den Flotationseinsatz. Während Stagri vor allem für den Feldeinsatz entwickelt wurde, ist Strivex auf den Straßentransport und den Einsatz auf befestigten Untergründen ausgelegt. Nur Kanık, Vorstandsmitglied von Özka Lastik, erklärte: „Die technologische Weiterentwicklung von Landmaschinen verändert auch die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Reifen. Bei Özka begegnen wir diesem Wandel mit innovativen Lösungen, die auf unserem eigenen technischen Know-how und unseren Fertigungskompetenzen basieren. Unser Ziel ist es, unsere Präsenz auf internationalen Märkten zu stärken und gleichzeitig mit hochwertigen Produkten und fortschrittlichen Technologien einen Beitrag zur Zukunft der Landwirtschaft zu leisten.“