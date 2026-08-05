MAK geht mit neuer Website online – Händlerunterstützung

MAK hat seine neue Website gelauncht. Wie dazu der italienische Anbieter von Leichtmetallrädern mitteilt, sei die „rundum erneuerte digitale Plattform“ entwickelt worden, „um Branchenkennern wie auch Autofahrern ein intuitiveres, ganzheitlicheres und fesselnderes Nutzungserlebnis zu bieten“. Die neue Plattform verstehe sich dabei „als digitales Arbeitswerkzeug“, mit dem sich das gesamte MAK-Sortiment „noch einfacher entdecken, auswählen und nachvollziehen“ lasse. Aufgewertete Produktseiten, klarere technische Daten und eine verbesserte Führung durch die Seite unterstützten Händler gezielt bei der Beratung – „während Endverbraucher schnell und intuitiv genau die Felgen identifizieren, die perfekt auf ihr Fahrzeug abgestimmt sind“. Die neue Website ist unter der Adresse www.makwheels.it/de/ erreichbar und wird ergänzt um die Seite www.makfelgen.de.