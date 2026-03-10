Triangle Tyre Europe baut sein OTR-Reifenteam weiter aus

Triangle Tyre Europe baut sein Team weiter aus. Wie die Europazentrale des chinesischen Herstellers mitteilt, habe man zum 1. März Federico Parmesan zum neuen OTR Technical Manager ernannt. Parmesan werde in seiner neuen Funktion direkt an Luca Mai berichten, den OTR Director Europe des Herstellers, und soll sich künftig sowohl um die Belange der Ersatzmarkt- wie auch der der Erstausrüstungskunden in Europa kümmern. Folglich werde der neue OTR Technical Manager eng mit den nationalen Kunden zusammenarbeiten.

