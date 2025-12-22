https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Falken-Tyre-Europe-verlaengert-sein-Sponsoring-mit-dem-englischen-Darts-WM-Veranstalter-PDC.webp 1620 2160 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-22 09:29:322025-12-22 09:29:32Falken Tyre Europe verlängert Sponsoring mit Darts-WM-Veranstalter PDC
Falken Tyre Europe verlängert Sponsoring mit Darts-WM-Veranstalter PDC
Jetzt, da die letzten Spiele im deutschen Profifußball gespielt sind, rücken andere Sportarten in den medialen Fokus. So etwa Darts. Falken Tyre Europe – heißt ab dem neuen Jahr bekanntlich Dunlop Tyre Europe – ist seit einem Jahr offizieller Reifenpartner der Professional Darts Corporation (PDC), die unter anderem die derzeit in London stattfindende Darts-WM veranstaltet. Wie der Reifenhersteller dazu nun mit Blick auf „ein erfolgreiches Jahr“ mitteilt, habe man kürzlich die Partnerschaft bis zum kommenden November verlängert.
