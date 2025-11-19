https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Remi-Morin-BKT.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-19 11:07:392025-11-19 11:17:13BKT baut seinen OE-Geschäftsbereich aus
BKT baut seinen OE-Geschäftsbereich aus
Der indische Reifenhersteller BKT baut seinen Geschäftsbereich Original Equipment (OE) durch die Ernennung von drei neuen Führungskräften für Frankreich und Südamerika weiter aus. Diese Maßnahme unterstreiche das Engagement des Unternehmens, durch den Ausbau in Schlüsselmärkten ein weltweit führender und zuverlässiger Partner im OE-Kanal zu werden.
