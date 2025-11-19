BKT baut seinen OE-Geschäftsbereich aus

Der indische Reifenhersteller BKT baut seinen Geschäftsbereich Original Equipment (OE) durch die Ernennung von drei neuen Führungskräften für Frankreich und Südamerika weiter aus. Diese Maßnahme unterstreiche das Engagement des Unternehmens, durch den Ausbau in Schlüsselmärkten ein weltweit führender und zuverlässiger Partner im OE-Kanal zu werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen