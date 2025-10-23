https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Carmani-CA20-Ludwig-Schwerlastrad-im-Einsatz-.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-23 08:50:112025-10-23 08:50:11CA20 Ludwig von Carmani jetzt auch als Schwerlastrad verfügbar
CA20 Ludwig von Carmani jetzt auch als Schwerlastrad verfügbar
Die AD Vimotion GmbH hat ab sofort ein Schwerlastrad seiner Marke Carmani für Transporter und Kleinbusse im Programm. Der Name des Rades CA20 Ludwig High Load. Es ergänzt die Pkw-Variante des Rades CA20 Ludiwig, welches bereits 20 Jahre auf dem Markt ist.
