CA20 Ludwig von Carmani jetzt auch als Schwerlastrad verfügbar

,
Carmani CA20 Ludwig Schwerlastrad im Einsatz

Die AD Vimotion GmbH hat ab sofort ein Schwerlastrad seiner Marke Carmani für Transporter und Kleinbusse im Programm. Der Name des Rades CA20 Ludwig High Load. Es ergänzt die Pkw-Variante des Rades CA20 Ludiwig, welches bereits 20 Jahre auf dem Markt ist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert