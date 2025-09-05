Räderhersteller Proline übernimmt Hamburger Tuner Luethen Motorsport

Der seit zehn Jahren im Markt aktive Hamburger Tuner Luethen Motorsport ist zum 1. September zu einer Marke der Proline GmbH geworden. Denn der Schwarzwälder Räderhersteller hat das norddeutsche Unternehmen, das aktuell drei Radfamilien in den Größen 20 und 21 Zoll vertreibt, übernommen. Unter dem Dach des neuen Eigners soll die Marke weiter wachsen, wobei der Warenbestand, die Werkzeuge sowie die Markenrechte der Hamburger mit sofortiger Wirkung auf Proline übergehen und der Standort von der Stadt an der Elbe nach Freudenstadt verlagert wird. „Ich arbeite schon seit geraumer Zeit als externer Designer, Konstrukteur und Entwickler in der technischen Entwicklung für Proline und möchte diese Ingenieurdienstleistungen zukünftig für die ganze Fahrzeugbranche anbieten“, möchte Markus Lüthen seine bisherige Partnerschaft mit dem Räderhersteller auf diesem Wege in eine neue Ära führen. „Mit der Übernahme von Luethen Motorsport schließen wir eine wichtige Lücke im Bereich der Flowforming-Räder, welche sich zwischen unseren Guss- und Schmiederädern ansiedeln – wir werden bereits schon im Frühjahr 2026 ein weiteres Design mit der Marke Luethen Motorsport auf den Markt bringen“, ergänzt Proline-Inhaber Tobias Haug.