Bridgestone Americas wird Opfer einer Cyberattacke

Eine Cyberattacke auf Einrichtungen von Bridgestone Americas ist offenbar glimpflich ausgegangen. Wie das US-amerikanische Fachmedium Bleeping Computer berichtet, habe es Anfang der Woche zunächst Berichte über entsprechende Vorgänge in Werken in South Carolina gegeben, gefolgt von ähnlichen Meldungen über ein Werk in Kanada. Der Hersteller schreibt in einem zitierten Statement von einem „begrenzten Cybervorfall in einigen unserer Produktionsstätten“, man glaube nicht, dass Daten abhandengekommen oder Schnittstellen kompromittiert worden seien.