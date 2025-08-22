Hankook liefert nun auch Reifen für den iX zu BMW ans Band

Hankook vertieft seine Beziehungen zu BMW. Medienberichten zufolge liefere der Hersteller nun auch Reifen vom Typ iON Evo SUV und iON Evo AS SUV an den Autobauer zur Ausrüstung des BMW-E-SUV-Flaggschiffs iX. Die beiden Reifen, die mit dem firmeneigenen Technologiesystem iON Innovative Technology entwickelt wurden, zeichneten sich „durch geringe Geräuschentwicklung, verbesserte Laufleistung, perfekten Grip und geringen Rollwiderstand“ aus. Insbesondere die Kurvensteifigkeit des iON Evo SUV sei im Vergleich zum Vorgängermodell um zehn Prozent erhöht worden. Mit einer speziellen Technologie seien die Geräusche im Innenraum während der Fahrt außerdem um bis zu 18 Prozent reduziert worden. Durch die Senkung des Rollwiderstands habe sich die Effizienz um sechs Prozent und durch die Verringerung des Verschleißes habe sich die Laufleistung um bis zu 15 Prozent verbessert. Der iON Evo AS SUV steigere die Seitensteifigkeit der Reifen um 25 Prozent und die Kurvensteifigkeit um 20 Prozent, was die Fahrstabilität von hochbelasteten Fahrzeugen unterstützt.