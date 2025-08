Tassilo Rodlauer scheidet bei Goodyear Dunlop Austria aus

Tassilo Rodlauer ist bei Goodyear Dunlop Tires Austria ausgeschieden. Hier war er fast fünf Jahre als Sales General Manager und Geschäftsführer tätig. Auch vor einem über dreijährigen Zwischenstopp als Sales Director Austria bei Hankook Tires Germany war er schon bei Goodyear Dunlop Tires Austria in verschiedenen Positionen beschäftigt. Insgesamt über sieben Jahre. Und auch Bridgestone und Semperit steht in seiner Vita. Laut seinem Linkedin-Profil freut er sich jetzt „auf eine neue Herausforderung in der Automotive-Welt mit Schwerpunkt Reifen und Reifenmanagement“.