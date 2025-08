Agritechnica: Systems & Components präsentiert aktuelle Trends der Branche

Die Systems & Components findet im Rahmen der Agritechnica (9. bis 15. November in Hannover) statt. Die Fachmesse ist einer der führenden B2B-Marktplätze für die internationale Zulieferindustrie der Landtechnik und des gesamten Off-Highway-Sektors. Im Rahmen eines digitalen Previewevents am 9. September (ab 15 Uhr) informiert Prof. Dr.-Ing. Till Meinel, Fachvorsitzender der Systems & Components, und Petra Kaiser, Brand Managerin der Systems & Components, sowie Experten aus der Praxis über die aktuellen Trends der Branche und Highlights auf der Messe. Im Rahmen der rund einstündigen Preview werden auch die Nominierten der „Systems & Components Trophy – Engineers‘ Choice“ bekanntgegeben. Bis zum 29. August können Interessierte sich hier zur Digital-Preview anmelden.

